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Ordu'da sıra dışı ev

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşa edilen 'Ters Ev'i, 4 bin kişi ziyaret etti.

İHA | 24.06.2019 - 11:43..
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Ordu'da sıra dışı ev

Ordu'daki sıra dışı ev, ziyaretçilerini hem şaşırttı hem de büyüledi.

İLGİ NOKTALARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ

Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına inşa edilen, 150 metrekarelik ve 2 katlı 'Ters Ev', açıldığı ilk hafta ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

4 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Radyal temel üstüne ankraj sistemiyle inşa edilen ve eğimi de bulunan 'Ters Ev'in içerisinde yatak odası, banyo, oturma grupları, mutfak ve bir evde bulunan diğer eşyalar ters şekilde monte edildiği için, insanların dikkatini çekiyor.

Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgisini çeken 'Ters Ev' projesinin, kentin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi bekleniyor.

Ordu'da sıra dışı ev

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

'Ters Ev’i ziyaret eden vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle 'Ters Ev'de fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Ordu'da sıra dışı ev

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