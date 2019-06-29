Ordu'da sokak köpekleri 2 küçük çocuğa saldırdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlara saldırı sayısı artarken, iki küçük çocuk ise köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Köpek saldırısı sonucu yaralanan 7 yaşında ki Seyithan Ay saldırı anını anlatarak çok korktuğunu söyledi.

AİLELER YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Köpeklerin saldırısı sonucu 4 yaşında olan Metehan Ozan diğeri ise 7 yaşında olan Seyithan Ay’ın aileleri, daha kaç kişinin canının yanacağını ifade ettiler. Aileler çok sayıda sokak hayvanlarının ilçede olduğunu belirterek yetkililerin bu konuda acil harekete geçmesini istediler.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU HİÇ YANIMDAN AYRILMIYOR"

4 yaşındaki oğlunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını belirten Yeliz Ozan, “Oğlum kapının önünde oynarken biranda bağırmaya başladı. Çığlıklarına dışarı çıktım bir sokak köpeği saldırısına uğramıştı. Çocuğumu o halde gördüğümde kendimden geçtim. Ambulans geldi ve hastaneye doğru gittik. Yolda sinir krizleri geçirdim. Sokak köpekleri artık bizleri çok tedirgin ediyor. Sayıları da gün geçtikçe artmaya başladı. Karakola gittik ve konuyla ilgili şikâyete bulunduk. Her gün saldırılar oluyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, hiç yanımdan ayrılmıyor. Dışarı çıkarken korkuyor. Sokak köpekleri için barınak yapılması gerekiyor” dedi.

"HAYVANLARA KARŞI DEĞİLİZ AMA BİZİ TEDİRGİN EDİYORLAR"

7 yaşındaki oğlunun köpek saldırısından çok etkilendiğini söyleyen Vildan Ay, “Arabamıza bindiğimiz anda çocuğumun ağlayarak bağırmasını duyduk. Diğer taraftan araca biniyordu ve 'anne' diye bağırarak 'beni kurtar' dedi. O ara yanına koşarak gittiğimde köpeğin çocuğumun yanından uzaklaştığını gördüm. Ayağını gösterdi oğlum ve köpek ısırmıştı. Hastaneye götürdük ve tedavisini yaptırdık. Sonrasında belediye ye gittik ve şikayet dilekçemizi ulaştırdık. Evlerimize sayısı gün geçtikçe çoğalan sokak köpekleri yüzünden neredeyse giremiyoruz. Hayvanlara karşı değiliz ama bizleri tedirgin etmelerinden dolayı barınaklara götürmelerini istiyoruz. Oğlum saldırı sonrası adeta yapışık şekilde yanımdan ayrılmıyor” şeklinde konuştu.







