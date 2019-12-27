Ordu’da tek katlı bina alevlere teslim oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde, tek katlı bir binada henüz bilinemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.





BİNANIN KULLANILMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Önceden, bir sürücü kursuna ait ofis olduğu ve şuan kullanılmadığı öğrenilen binada soğutma çalışmasını yapan itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı bina içerisinde kontrollerini de gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri konuyla alakalı inceleme başlattı.



