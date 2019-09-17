taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7036
Euro
6.3064
Altın
1503.96
Borsa
101447.39
Gram Altın
275.523
Bitcoin
58246.79

Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu

Ulubey ilçesinde nikah törenini çalıştıkları tekstil fabrikasında yapan çift, nikah masası olarak dikiş makinesi kullandı.

AA | 17.09.2019 - 18:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında çalışan Şafak Çolak ile Hatice Berçin, evlenme kararı aldı.

ÇALIŞTIKLARI FABRİKADA YAPTILAR

Bir süre nişanlı kalan çift, daha sonra nikah tarihi için gün belirledi. Çift, nikahlarını ise çalıştıkları fabrikada yapmaya karar verdi.

Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu

NİKAH MASASI DİKİŞ MAKİNESİ OLDU

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın kıydığı nikahta, Şafak Çolak-Hatice Berçin çiftinin nikah masası, dikiş makinesi oldu. Çiftin yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarının da katıldığı törende, Belediye Başkanı Türkcan genç çifte mutluluk diledi.

Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu VİDEO

Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu

Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu

Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

140
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

190
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

132
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

580
Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

81
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

144
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir