Ordu'nun Ulubey ilçesinde, yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında çalışan Şafak Çolak ile Hatice Berçin, evlenme kararı aldı.
ÇALIŞTIKLARI FABRİKADA YAPTILAR
Bir süre nişanlı kalan çift, daha sonra nikah tarihi için gün belirledi. Çift, nikahlarını ise çalıştıkları fabrikada yapmaya karar verdi.
NİKAH MASASI DİKİŞ MAKİNESİ OLDU
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın kıydığı nikahta, Şafak Çolak-Hatice Berçin çiftinin nikah masası, dikiş makinesi oldu. Çiftin yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarının da katıldığı törende, Belediye Başkanı Türkcan genç çifte mutluluk diledi.
Ordu'da tekstilci çift, dikiş makinesinde nikaha oturdu VİDEO