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Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor

Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar için arkeologlar çalışma başlattı.

AA | 18.09.2019 - 19:55..
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Ordu Ünye'ye bağlı Gölevi Mahallesi sahilinde deniz altında kalıntılar olduğunu fark eden sakinler durumu yetkililere bildirdi.

Sahilde inceleme yapan Ünye Turizm İşletmecileri Derneği üyeleri bir yapıyı andıran kalıntıların araştırılması için girişim başlattı.

Konunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine bildirilmesi üzerine tarihi olduğu düşünülen kalıntılar, aralarında su arkeologlarının da yer aldığı heyet tarafından araştırılacak.

"ARKADAŞLAR ÇOK ÖNEMLİ KALINTILAR KEŞFETMİŞLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ünye'nin kadim medeniyetlerin geçtiği bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Bunu da burada hem karada hem denizde bütün kalıntılarla görüyoruz. Arkadaşlar çok önemli kalıntılar keşfetmişler bizimle paylaştılar. Bizi de son derece heyecanlandırdı. Dolayısıyla bu kadar güzel bir şehrin, güzel bir ilçenin bu değerlerini gün yüzüne çıkartmak bizim görevimiz. Biz öncelikle bakanlığımıza bağlı su altı müzesi dediğimiz su altı arkeologlarını buraya davet edeceğiz. Burada inceleme yapacaklar. İncelemenin ardından kalıntıların ne olduğuna birlikte şahit olacağız. İnşallah gün yüzüne çıkar. Ünye’ye yeni bir değer, yeni bir kültür varlığı katmış olacağız.” diye konuştu.

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor

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