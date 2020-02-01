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Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak, sahile uçan araçta bulunan 2 yaralının, hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

İHA | 01.02.2020 - 08:59..
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Saat 02.15'te Ordu'nun Fatsa ilçesi istikametinden Ünye'ye doğru seyir halinde olan Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Kırkevler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak, sahile uçtu.

Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kaza sonrası takla atan otomobil içerisinde bulunan Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer iki kişi Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ağır yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

SAHİLE UÇTU

Yaralılar; Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza sırasında aracın kaldırıma çarpmasıyla beraber kenarda bulunan palmiye ağacı da araçla beraber sahile uçtu.

Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası nöbetçi savcının incelemesinin ardından araç çekiciyle kaldırılarak sahilden götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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