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Ordu’da trafik kazası: 8 yaralı

Kamyonetle minibüsün Fatsa- Aybastı karayolunda çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA | 29.04.2019 - 13:23..
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Ordu, Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Burhan Gürpınar yönetimindeki 52 DM 380 plakalı kamyonet ile Salih Susam’ın kullandığı 52 ET 291 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte Kansu Susam Güler, Sarıgül Susam, Asu Bilge Susam, Derya Kahraman, Beril Su Kahraman ve Gülüşan Susam yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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