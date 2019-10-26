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Ordu'da trafik kazasına yaşlı bir kadın öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aracın çarpması sonucunda yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

İHA | 26.10.2019 - 00:45..
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F.A idaresindeki araç ile Samsun-Ordu karayolu Yüceler Mahallesi'nde, Ünye'den Fatsa istikametine doğru seyir halindeydi.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

F.A. idaresindeki araç, karşıdan karşıya geçmekte olan Ayşe Duran'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Samsun-Ordu karayolunda kısa bir süre trafik tek şeritten verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da trafik kazasına yaşlı bir kadın öldü

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