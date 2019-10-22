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Ordu'da trafo boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

Duvarını boyadığı elektrik trafosundaki izolatöre, elindeki metal boya fırça sapının temas etmesiyle akıma kapılan işçi, ağır yaralandı.

DHA | 22.10.2019 - 18:00..
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Ordu'da Karşıyaka Mahallesi Kuğu Kent Caddesi'nde Boyacı Engin Kabacı, duvarlarını boyadığı trafoda, elindeki boya fırçasının metal sapı, izolatöre temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Kabacı, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kabacı, daha sonra sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Ordu'da trafo boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

ŞİRKET TRAFO ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Vücudunda yanıklar oluşan Kabacı'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından, bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafo ve çevresinde önlem aldı. Polisin soruşturması sürüyor.

Ordu'da trafo boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

Ordu'da trafo boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

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