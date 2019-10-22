Ordu'da trafo boyayan işçi elektrik akımına kapıldı

Yapılan fuhuş baskınında 4 erkek ve 8 kadın gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.

İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mike Pence ve Vladimir Putin'le çekilen fotoğrafları karşı karşıya getirdi.

Erdoğan ile Putin'in samimiyeti dikkatlerden kaçmadı

İşçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yakalanan dilenciden beddua ve saldırı

Beyoğlu Zabıtası, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde dilencilik ve seyyar satıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.Yakalanan dilenci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beddua etti.