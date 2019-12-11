Ordu'da üniversite mezunu kaz yetiştiricisi oldu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üniversite mezunu bir genç kız, kaz yetiştiriciliği işine başladı.

İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki bekar Hacer Arslan, Ordu il genelinde uygulanan "Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında kaz yetiştiriyor.

"ŞU ANDA BİLE HEDEFLERİME ULAŞTIĞIMA İNANIYORUM"

Kendisinin üniversite mezunu olduğunu hatırlatan Arslan, "Yaşadığım bölgede farklı bir iş kolunda çalışmak veya farklı bir iş yapmak istedim. Bu anlamda Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olmayan kaz yetiştiriciliğini yapmaya karar verdim. Ordu Büyükşehir Belediyemizin verdiği hibe desteği ile çok az kişinin cesaret ettiği kaz yetiştirme işine başladım. Bu işi yapabileceğime ve özellikle başarılı olacağıma yürekten inandım. Şu anda bile hedeflerime ulaştığıma inanıyorum.





"MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEYE BAŞLAMIŞ OLACAĞIM"

Kazlarım şu an 5 aylıklar ve 6’ncı aydan sonra yumurtlama dönemi başlıyor. Bu dönemden itibaren bu işten maddi kazanç elde etmeye başlamış olacağım" diye konuştu.