Ordu'da uyuşturucu operasyonu

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Ekrem İmamoğlu'ndan oy çalma iddialarına esprili yanıt

Oyların çalındığı iddiaları hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Benim hırsızlıktan bildiğim bir şey var o da gönül hırsızlığı. Herkesin gönüllerini kazanmaya geliyorum." ifadelerini kullandı.