Ordu'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il dışından Ordu'ya gelen bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bunun üzerine otomobil, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle mevkisinde durduruldu.
BİR KİŞİ SERBEST KALDI
Araçta yapılan aramada 250 uyuşturucu hap ile 4 gram esrar ele geçirildi, İ.Y. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.