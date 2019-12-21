Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Konya’da tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova karşısında alınan mağlubiyette bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti.

Ankara'da ''Arsa Bank'' adlı bir sistem oluşturarak, arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 4 kişi yakalandı.

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

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İstanbul'da biri yeşil kategoride 2 terörist yakalandı

İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan bir terörist ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir terörist yakalandığı bildirildi.