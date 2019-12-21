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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 21.12.2019 - 02:57..
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa’da uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., E.D., O.Y., E.C, U.K, A.K., T.B., M.A., T.Y., S.S., T.G., O.D., O.N.C., Ü.K., A.C., M.F.D., A.A., İ.Ş., G.A., Y.E.A., Ü.A., E.S. olmak üzere 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

19 KİŞİ TUTUKLANDI 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ünye Adliyesine çıkartıldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarının sıklıkla süreceği öğrenildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

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