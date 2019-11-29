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Ordu'da yaşlı kadın su içerken ameliyatlık oldu

Su içerken yemek borusunda 5 santimetrelik yırtık oluşan yaşlı kadın, ameliyatla hayata tutundu.

AA | 29.11.2019 - 14:51..
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Ordu'da su içtiği sırada acı hisseden ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki Ayşe Sinan'ın tetkikinde yemek borusunun yırtıldığı belirlendi.

Hayati risk taşıyan hasta, 112 Acil Servis ekibince VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne getirildi.

5 SANTİMLİK BİR BÖLÜM YIRTILDI

Rapor ile yemek borusunun yırtıldığını belirlendi. Op. Dr. Hasan Demir, "Yemek borusunun alt ucunda 5 santimlik bir bölüm yırtıktı. Bu bölümü onardık. Şu an hastamız gayet iyi, rahatça su içebiliyor, çorba gibi sıvı gıdalar tüketebiliyor. Taburcu olma aşamasına geldi." ifadesini kullandı.

Ordu'da yaşlı kadın su içerken ameliyatlık oldu

"25 YILLIK MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞTIM"

Op. Dr. Demir, su içerken yemek borusunun yırtılmasına ilk kez rastladığına işaret ederek şunları kaydetti: "25 yıllık meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir vaka. Normalde yemek borusu yırtılması, bu tür hastalarda su içerken yaşanan bir durum değildir ancak özellikle altta yatan bir faktör varsa mesela yemek borusunda şişkin keseler gibi sıkıntılar bulunuyorsa olabilir. Genelde öksürük ve kusma gibi yemek borusunun iç basıncını artıran durumlar sonucunda gerçekleşir."

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