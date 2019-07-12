taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6863
Euro
6.4077
Altın
1409.48
Borsa
99406.44
Gram Altın
257.848

Ordu’da yıldırım bir evde yangın çıkardı

Yıldırım düşen bir evin çatı katında yangın çıktı.

İHA | 12.07.2019 - 04:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ordu’da  yıldırımın isabet ettiği 3 katlı bir evin çatı katında yangın meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, polis, doğalgaz ve YEDAŞ ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kadın 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

CAN KAYBI YOK

Olay yerinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sağanağa karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve gerekli bölgelerde çalışmaların yapıldığını ifade etti. Başkan Tören, kent merkezinde küçük çaplı taşkınlıklar olduğunu, yangın dışında herhangi bir ciddi olayın yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, can kaybı olmamasının teselli edici olduğunu söyledi.
Ordu’da yıldırım bir evde yangın çıkardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

50
Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

27
Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

5
Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

21
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

2
Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine saldırı

Cizre’de devriye gezen mahalle bekçilerine saldırı

9
Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir