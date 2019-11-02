Ordu'da zihinsel engelli genç için bekleme alanı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Salih Belen, gün boyu yoldan geçen araçlara el sallıyor.

Yağışlı havalarda bile bu alışkanlığından vazgeçmeyen Salih için Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir bir bekleme bekleme alanı yaptırdı.

Salih için bekleme alanı yapıldı VİDEO

KAYMAKAM FARK ETTİ

Kaymakam Özdemir, Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde araçlara el sallamaktan yağmur altında bile vazgeçmeyen Salih Belen'i fark etti. Kaymakam Özdemir'in talimatı üzerine gencin her gün beklediği mevkiye demir malzemeler kullanılarak yapılan özel bekleme alanına iskemle ve sehpa konuldu.

SALİH'İN YERİ

Yağışlı havalarda Salih'in ıslanmaması için yapılan durak tarzı yapıya, ''Salih'in yeri'' tabelası asıldı. Zihinsel engelli genç için özel bekleme yeri yaptırılması çevre sakinleri ve sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

BABA TEŞEKKÜR ETTİ

6 çocuk babası Cemal Belen, yaptığı açıklamada, Salih'in doğuştan zihinsel engelli olduğunu söyledi. Oğlunun vaktini her gün yol kenarına çıkıp araçlara el sallayarak geçirdiğini aktaran Belen, "Salih'i gören Kaymakam Hanım güzel bir davranış göstererek oğlum için bekleme durağı yaptırdı. Böylece oğlum hem yağmurlu havalarda ıslanmamış hem de üşümemiş oluyor." dedi. Baba Belen, oğlunun yüzünü güldüren Kaymakam Nursel Özdemir'e teşekkür etti.