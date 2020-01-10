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Ordu'da zincirleme kaza can aldı

iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

DHA | 10.01.2020 - 17:41..
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Ordu'nnun Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi mevkisinde İmdat Yılmaz (54) yönetimindeki 52 FA 696 plakalı otomobille Kamil A.'nın kullandığı 52 EJ 030 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerle Turabi A., Sekine A., Dürdane A. ve Celal Seyit T. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan İmdat Yılmaz ve Dürdane A., Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İmdat Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı -1

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı -2

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı -3

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı -4

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı -5

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