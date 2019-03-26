Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ahmet Geyik yönetimindeki 52 LD 133 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'ndeki Ünye sahil yolunda, Yaşar Taflan'ın kullandığı 44 AAE 929 plakalı otomobille çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Taflan'ın kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Mustafa Kaya yönetimindeki 52 FE 511 plakalı otomobile, bu otomobil ise Emine Öztürk idaresindeki 52 AAF 243 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Taflan, Kaya ve Öztürk ile otomobildeki Derya Demirel 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.