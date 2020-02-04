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Ordu'daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Ordu'da bir kişiyi öldüren 3 kişi, Adana'ya yolcu otobüsüyle kaçmaya çalışırken Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 04.02.2020 - 05:50..
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, inşaat işçisi Şahin Dağlar silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

OTOBÜS PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Silahlı saldırı olayına karışan Özcan Güler, Özgür Güler ve Nurullah Güler yolcu otobüsüne binerek sabah geldikleri Adana'ya kaçmak istediler. Ancak, şahısların içinde bulundukları otobüsün plakası tespit edildi ve Samsun polisine bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde polis uygulama noktasında görevli polisler yaptıkları takip sonucu söz konusu yolcu otobüsünü geçerken durdurarak içindeki Özcan Güler, Özgür Güler ve Nurullah Güler'i yakalayarak gözaltına aldılar.

Ordu'daki cinayetin şüphelileri yakalandı

EL SUBAPLARI ALINDI

Vanlı olup 2 kardeş ve 1 yeğen oldukları tespit edilen 3 kişi kelepçelenerek polis uygulama noktasına götürüldü. Şüphelilerin olay yerinden kaçıp Ordu'nun Ünye ilçesinden yolcu otobüsüne bindikleri tespit edildi. Samsun'daki polis uygulama noktasında gözaltına alınan 3 kişi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanıp kullanmadıklarının tespiti için el subapları alındı.

ZANLININ CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerden Özcan Güler cinayeti namus meselesi yüzünden kendisinin işlediğini ve silahı da Fatsa ilçesinde dereye attığını itiraf etti. Katil zanlısı Özcan Güler'in cezaevinden denetimli serbestlik yasası kapsamında yeni çıktığı öğrenildi. Samsun polisi tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından Ordu polisine teslim edildiler. Şüpheliler Ordu'ya götürüldüler.

Ordu'daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Ordu'daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Ordu'daki cinayetin şüphelileri yakalandı

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