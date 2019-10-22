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Ordu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 22.10.2019 - 06:15..
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Ordu Fatsa-Aybastı karayolu Örencik Mahallesi'nde Sezgin K. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet D.’nin kullandığı  otomobil çarpıştı.

MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonucu sürücüler ile Efrahim Kelleci yaralandı. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Kelleci burada yapılan müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. 49 yaşındaki Efrahim Kelleci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Ordu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı


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