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Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye çıkartılan 22 şüpheliden 19’u tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 20.12.2019 - 20:17..
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa’da uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., E.D., O.Y., E.C, U.K, A.K., T.B., M.A., T.Y., S.S., T.G., O.D., O.N.C., Ü.K., A.C., M.F.D., A.A., İ.Ş., G.A., Y.E.A., Ü.A., E.S. olmak üzere 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Ünye Adliyesine çıkartıldı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınan şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarının sıklıkla süreceği öğrenildi.
Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama -1

Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama -2

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