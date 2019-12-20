Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ama milletvekiline kızmadığını belirtti.

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Hakim ile avukat arasında ayağa kalkmadın tartışması

Hakim, savunması sırasında ayağa kalkmayan avukat hakkında tutanak tuttu. Avukat ise "Ego sorununuz mu var? Bu şekilde yazamazsınız" dedi.