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Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İlçedeki operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, kadın şüpheli serbest bırakıldı.

İHA | 26.07.2019 - 17:49..
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Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, V.G., H.G. ve O.T. yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu tamamlanan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

KADIN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme sonucunda O.T. ve V.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın şüpheli ise H.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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