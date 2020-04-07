Orduevleri kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor...

Orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

ORDUEVİ VE MİSAFİRHANELER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇILDI

Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

254 ODA TEHSİS EDİLDİ

Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevi'nde toplam 254 oda, özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.

Sağlık çalışanlarının, söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.