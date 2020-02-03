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Ordulu genç evinin önünde öldürüldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu.

İHA | 03.02.2020 - 21:03..
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Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Efkaf Mahallesi’nde, iş çıkışı evine giden Şahin Dağlar (25), evinin kapısında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

POLİS KATİLİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silah sesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, Dağlar’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık konuyla alakalı soruşturma başlatırken, katil zanlısı aranıyor.

Ordulu genç evinin önünde öldürüldü

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