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Ordu’ya gelen turist sayısı artıyor

2019 yılının ilk 3 ayında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 bin 234 kişi arttı.

İHA | 13.05.2019 - 08:59..
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2018 yılı ocak-mart ayları arasında Ordu’ya gelen yerli turist sayısı 77 bin 740, yabancı turist sayısı 2 bin 669 olmak üzere toplam 80 bin 409 oldu.

TURİST SAYISI ARTTI

2019 yılı ocak-mart ayları arasında gelen yerli turist sayısı ise 91 bin 451, yabancı turist sayısı 4 bin 192 olarak gerçekleşti. Buna göre, ocak-mart aylarında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı toplam 95 bin 643 olurken, bir önceki yıla göre 15 bin 234 fazla turist geldi.

Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin müze ve turistik alanları ziyaret ettiği kaydedildi.
Ordu’ya gelen turist sayısı artıyor

Ordu’ya gelen turist sayısı artıyor

Ordu’ya gelen turist sayısı artıyor

Ordu’ya gelen turist sayısı artıyor

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