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Ordu'ya yağan dolu 10 kişiyi yaraladı

Gürgentepe, Gölköy, İkizce ilçelerinde etkili olan yağış sonrası tarım arazileri, evler ve araçlarda da hasar oluştu.

İHA | 12.06.2019 - 19:27..
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Ordu Gürgentepe, Gölköy, İkizce ilçelerinde ve bazı yüksek kesimlerde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine, evlere ve araçlara zarar verdi.

10 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık yarım saat süren ve vatandaşları tedirgin eden dolu yağışı sonrası Gürgentepe ilçesinde 9’u kafasından, biri ise elinden yaralanan 10 kişi, Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Ordu'ya yağan dolu 10 kişiyi yaraladı

'ZARARIN FOTOĞRAFINI YOLLAYIN' DENİLDİ

Gürgentepe Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemizde bugün öğleden sonra yağan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli, dolu yağışı büyük hasarlara neden oldu. Zaman zaman yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçemizdeki araçlar, bağ ve bahçeler, evlerin çatıları büyük zararlar gördü. Gürgentepe Kaymakamlığı, zarar gören vatandaşlara, zararlarını fotoğraflayarak dilekçeyle beraber kaymakamlığa müracaat etmeleri konusunda duyuruda bulundu.” ifadelerine yer verildi.

Ordu'ya yağan dolu 10 kişiyi yaraladı

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