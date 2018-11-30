taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.245
Euro
5.9347
Altın
1220.4
Borsa
95416.03
Gram Altın
205.605

Organize suç örgütü Çanakkale'de çökertildi

Çanakkale'de zorla para aldıkları ve esnafa baskı yaptıklarından dolayı gözaltına alınan çeteden 5 kişi cezaevine gönderildi.

DHA | 30.11.2018 - 19:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çanakkale'de organize suç örgütüne yönelik polis operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Organize suç örgütü Çanakkale'de çökertildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa baskı ve tehdit uygulayarak iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı kişilerden zorla para aldıkları, vermeyenleri ölümle tehdit ettikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı, teknik takip başlattı.

Organize suç örgütü Çanakkale'de çökertildi

POLİS İLK OLARAK TAKİPTE KALDI

Operasyon için harete geçen ekipler, önce şüpheliler Ahmet Aksar ve Erhan Bingöl, bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla aldığı sırada suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şikayetçilerin ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler İdris Çaylak Erol Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun ve Murat Aksöz de 27 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da bugün adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Organize suç örgütü Çanakkale'de çökertildi

Organize suç örgütü Çanakkale'de çökertildi

Organize suç örgütü Çanakkale'de çökertildi




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

243
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

71
2019 yılı MTV tablosu

2019 yılı MTV tablosu

152
Darbe sanığı albay sanık binbaşıyı darbetti

Darbe sanığı albay sanık binbaşıyı darbetti

32
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

460
Meslektaşlarına fuhuş yaptıran kadın polis gözaltında

Meslektaşlarına fuhuş yaptıran kadın polis gözaltında

141
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir