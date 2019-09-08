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Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford ile güvenli bölgeyi görüştü.

AA | 08.09.2019 - 07:12..
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Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

"ZAMAN KAYBETMEYELİM"

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." ifadesi yer aldı.

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

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