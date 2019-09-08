Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Çin'de deprem: Ölü ve yaralılar var

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Okçuluk sayesinde dikkat eksikliğini yendi

15 yaşındaki İpek Güneş, Babasının yönlendirmesiyle dört yıl önce okçuluğa başladıktan sonra dikkat eksikliğini yenerek, hem derslerinde başarılı oldu hem de rekor kırarak şampiyonluklar kazandı.