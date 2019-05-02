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Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde incelemelerde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, F-16 savaş uçağına binerek terörle mücadele harekatında yer aldı

AA | 02.05.2019 - 16:49..
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Küçükakyüz, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

ORGENERAL F-16'YA BİNDİ

Burada bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek bizzat terörle mücadele harekatına katıldı.

Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini yerine getiren filo ve bakım personelini de ziyaret etti.

Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

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