Orgeneral Küçükakyüz F-16 ile harekata katıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Küçükakyüz, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

ORGENERAL F-16'YA BİNDİ

Burada bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek bizzat terörle mücadele harekatına katıldı.

Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini yerine getiren filo ve bakım personelini de ziyaret etti.