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Orgeneral Metin Temel sınırda

Afrin kahramanı Orgeneral Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret ettikten sonra, sınırda denetlemelerde bulundu.

AA | 25.12.2018 - 07:44..
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Orgeneral Metin Temel sınırda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusu için büyük operasyona hazırlanıyor. Bu doğrultuda, sınır illerimizde koordinasyon için önemli görüşmeler yapılıyor.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutan Orgeneral İsmail Temel'in, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda da görev alması bekleniyor.

Bu doğrultuda çalışmalar yapan Orgeneral Temel, dün Şanlıurfa'daydı.

SINIRDA İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Şanlıurfa ve sınır bölgesindeki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere kentte olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel, ziyareti sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Orgeneral Metin Temel sınırda

Temel, daha sonra Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.

Orgeneral Temel'in ziyaretine, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.

Orgeneral Metin Temel sınırda VİDEO

Orgeneral Metin Temel sınırda

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