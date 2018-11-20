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Orgeneral Temel'i zeytin dalıyla karşıladılar

Kilis'e giden 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i çocuklar zeytin dallarından oluşan çiçekle karşıladı.

İHA | 20.11.2018 - 20:14..
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Orgeneral Temel'i zeytin dalıyla karşıladılar

2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, helikopterle 1’inci Hudut Alay Komutanlığı helikopter pistine indi. Burada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile bir toplantı yaptı.

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, daha sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Valiliğine geldi. Burada Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Orgeneral Temel ve beraberindekiler Vali Soytürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Yöresel kıyafet giyen çocuklar Ordu Komutanı Temel’e zeytin dalından oluşan çiçek takdim etti. Valilik girişinde yaklaşık 1 saat Vali Soytürk ile görüşen Orgeneral Temel ve beraberindekiler Valilikten geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

Orgeneral Temel'i zeytin dalıyla karşıladılar VİDEO

Orgeneral Temel'i zeytin dalıyla karşıladılar

Orgeneral Temel'i zeytin dalıyla karşıladılar

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