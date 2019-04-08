Örgüt lideri sevgiliye çeteyi çökerterek intikam

Konya'nın Beyşehir İlçesinde yaşayan 33 yaşındaki E.A., geçen yıl, suç örgütü lideri olan 25 yaşındaki Yılmaz A. ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre sonra sevgilisinden şiddet gördü. Şikâyetçi olacağını söyleyince de tehdit ve şantajla karşılaştı.

TELEFONUNA UYGULAMA YÜKLEDİ

Bunun üzerine plan yapan kadın, Yılmaz A.'nın telefonuna gizlice kayıt yapan uygulama yükledi. Sevgilisinin arkadaşlarıyla yaptığı gayrimenkul ve araç alım satımı işleri üzerinden tefecilik, uyuşturucu satışı gibi suçlarla ilgili mesajları kayıt altına alan kadın, ele geçirdiği mesajlarla savcılığa gitti. Sevgilisinin telefonunda elde ettiği delilleri sunan kadının ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan takipte zanlılardan Hüseyin A., 200 faturasız av tüfeği satışı yaparken, Ali P. iki ruhsatsız tabanca satışı yaparken, Tuğrul U. ise üzerinde eroinle yakalandı. Tuğrul U.'nun ayrıca eroinle birlikte yakalanan arkadaşı adına gönderdiği kargoda da uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma sürerken Ali P. ile Yılmaz A.'nın ikiz kardeşi Dursun A. tutuklandı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, aralarında Yılmaz A.'nın da bulunduğu 11 kişiyi Konya ve Isparta'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 687 tabanca fişeği, 8 av tüfeği, esrar, uyuşturucu hap, 51 isme düzenlenmiş senet, 76 boş senet, 16 tapu, 8 de sahte araç plakası ile pos cihazı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında birçok mağdurun da ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan 11 kişiden 8'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz A. ile Hüseyin K. tutuklanırken, Tuğrul U. ise serbest kaldı.