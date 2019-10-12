taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Örgüt propagandasından aranan şüpheli denetimde yakalandı

Jandarma ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İHA | 12.10.2019 - 18:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Elazığ’da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Huzur Uygulaması yaptı. 20 ekip ve 77 personelin katıldığı uygulamada 313 şahıs, 179 araç ve 14 umuma açık yer denetlendi.

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Denetimde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapmak suçundan aranan bir şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan uygulamada kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 8 sürücüye para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.Bir iş yerine ise açma ve çalıştırma ruhsatının olmaması nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Örgüt propagandasından aranan şüpheli denetimde yakalandı

Örgüt propagandasından aranan şüpheli denetimde yakalandı

Örgüt propagandasından aranan şüpheli denetimde yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

410
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

100
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

55
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

51
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

347
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir