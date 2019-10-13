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Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA | 13.10.2019 - 14:09..
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Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

SADECE TERÖRİSTLER HEDEF ALINIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar ve altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat kapsamında 480 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

24 TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat sahasındaki ilerlemesi, sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı. Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor. 24 teröristin Mehmetçik'e teslim olduğu öğrenildi.

Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

ÖRGÜT İÇİ İNFAZ BAŞLADI

Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan elebaşıların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.

Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

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