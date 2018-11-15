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Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Rumeli Hisarı'nda oturan Orhan Gencebay, trafik nedeniyle arabasıyla çıkamadığını söyleyerek "Allah'tan mekanlar yakın da yürüyerek gidiyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 11:33..
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Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Eşi Sevim Emre ile kahvaltıya giderken görüntülenen Orhan Gencebay, trafikten şikayet etti.

Arabayla çıkmanın imkansız olduğunu söyleyen Gencebay, mekanlar yakın olduğu için yürüyerek gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Orhan Gencebay'ın muhteşem evi-Foto Galeri

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

"OTOMOBİLLE YOL ALMAK İMKANSIZ

Gencebay "Hafta sonları burada otomobille yol almak imkansız. Allah’tan mekanlar yakın da yürüyerek gidebiliyoruz. İstanbul her geçen gün büyüyor, bazı ülkelerden daha kalabalık bir yer oldu." diye konuştu.

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

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