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Orhan Gencebay da pencerede İstiklal Marşı okudu

Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan’ı kutlamak için balkon ve pencerelere çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar arasında Orhan Gencebay da vardı.

DHA |
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Orhan Gencebay da pencerede İstiklal Marşı okudu

Orhan Gencebay da pencerede İstiklal Marşı okudu

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı.

EVDE DE TAKIM ELBİSELİ

Bu nedenle vatandaşlar bayramı evde kutlayıp saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu. Sarıyer'de yaşayan Orhan Gencebay da evinin penceresine çıkıp İstiklal Marşı'nı okurken o sırada yol çalışması yapan işçiler de çalışmayı durdurarak eşlik etti. Gençebay’ın evinde takım elbise ile dolaşması ise bazı hayranlarına komik geldi.

Koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olduğunu belirten Orhan Gencebay, "45 gündür evdeyiz iyiyiz. Beste çalışıyorum. Kitap okuyor, şiir yazıyorum. Televizyon izliyorum. Yazmam gereken yazılar var" şeklinde konuştu.

Orhan Gencebay da pencerede İstiklal Marşı okudu ViDEO

Orhan Gencebay da pencerede İstiklal Marşı okudu

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