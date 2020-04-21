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Orhan Gencebay: Şarkımı duyunca intihardan vazgeçmiş

Orhan Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz" şarkısıyla ilgili bir anısını paylaştı.

Haber Merkezi |
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Orhan Gencebay: Şarkımı duyunca intihardan vazgeçmiş

Usta sanatçı Orhan Gencebay, bir radyo programına konuk oldu.

Gencebay, “Hatasız Kul Olmaz” isimli eserinin bir hayranını intihardan vazgeçirdiğini anlattı:

"BANA MEKTUP YOLLADI"

“Büyük bir hata yapan bir kardeşimiz intihar etmeye karar vermiş. Kırsal bir kesimde yaşayan kardeşimiz hayatına son vermek için uçurumun kenarına gitmiş, oranın yakınlarında da bir kahvehane varmış. Orada da ‘Hatasız Kul Olmaz’ şarkım çalıyormuş. Bunu duymuş kardeşimiz ve Orhan abi hatasız kul olmaz diyor’ demiş. Miladı olmuş bu şarkı onun ve vazgeçmiş intihar etmekten. Daha sonra ‘buna sebep sensin Orhan abi’ diye mektup yolladı bana.”

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