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Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksici tutuklandı

Beşiktaş'ta yol tartışması yüzünden Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayan taksici, çıkarıldığı mahkemece yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İHA | 26.04.2019 - 19:44..
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Dün akşam saatlerinde Yıldız Posta Caddesi'nde bir taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralanmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gencebay’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Doğan Erdoğan, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Beşiktaş İlçe Emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki ifadesinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Doğan Erdoğan savcılıkça sorgulandı. Erdoğan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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