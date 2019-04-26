Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksici tutuklandı

Kanal D yönetiminin resmi açıklamayla yalanladığı gelişme gerçek oldu. Buket Aydın'ın Kanal D Haber Başkanlığı ve ana haber spikerliği görevlerine son verildi.

Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’nda tatbikat esnasında meydana gelen kazada bir asker şehit oldu.

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Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

Atlasglobal, rötar yapınca görevli personele ırkçı ve küfür içeren sözler söyleyen F.E.'nin bir daha firmadan bilet alamayacağını açıkladı ancak Bodrum'a gitmesini engellemedi.