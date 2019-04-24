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Orhan Kemal Roman Armağanı ödüllü, Mercan’ın hikayesi: Kul

Başka bir İstanbul’u görmeye cesaret eden, aidiyet duygusuna yeniden bakmamızı öneren, sınıf meselesini bambaşka bir yerden ele alan, kentsel dönüşüm adı verilen toptancılığın zararlarını ifşa eden Kul, okuyucusuyla tekrar buluşuyor.

Özel İçerik | 24.04.2019 - 15:43..
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kul

Seray Şahiner’in Kul romanı, Orhan Kemal Roman Armağanı ile taltif edildi ve bunun yanında tiyatro oyunu olarak da sahnelendi. Şahiner, Mercan’ın hikayesini anlattığı bu romanda, Mercab’ı edebiyat tarihinin müstesna bir yerine zarifçe yerleştiriyor…

Ve şimdi Kul, yayınevi değişikliği ile yeniden okuruyla buluşuyor…

Kul - Seray Şahiner

(Seray Şahiner)

KUL

Mercan, görmezden gelinen, başkasına bağışlanacak bir dünya hayal eden, varlık çabası hayatını sürdürmekten ziyade yaşadığını fark ettirmek olan bir kahraman. Mercan, ona dünya diye sunulan ne varsa, öfkeye dönüştüren biri ve mizahıyla öfkesini birleştirerek özgürleştiğini keşfediyor. Önce bir umuda sığınıyor, hepimiz gibi. Sonra da inatla yollara düşmeye başladı. Kendine bir muhatap arıyordu. Sonunda buldu. Bulduğu, kendisiydi.

Yalnızlıktan yola çıkarak kendine sorduğu pek çok soruda, Mercan, bulması gerekeni, kendini bulmuştu…

İşte bu arayıştan sebep, bu roman sadece Mercan’ı anlatmıyordu… Şahiner, bu roman ile edebiyatını daha da zengin kılmıştı. Sonunda ona, Orhan Kemal Roman Armağanı’nı da getirdi.

Kul - Seray Şahiner

Kul

Seray Şahiner

Everest Yay.

S.: 154

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Damla Karakuş

[email protected]

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