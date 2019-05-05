Orhangazi'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zicirleme trafik kazası meydana geldi.

Yalova'dan Bursa'ya giden Necmettin Şeker, yönetimindeki TIR'la İznik yolunda, kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde giden Mustafa Ateş de kamyonetiyle TIR'ın arkasında durdu. Bu sırada aynı yönden gelen Efkan Kanar'ın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkıp, Mustafa Ateş'in kamyonetine çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet de öndeki TIR'a çarptı. Kazada sürücüler Efkan Kanar ve Mustafa Ateş ile kamyonette bulunan ağabeyi Mehmet Ateş ile Mevlüt Akbaş yaralandı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, kamyonette sıkışan Efkan Kanar'ı 20 dakikalık çalışma sonucu çıkarıp, ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan hastanede yapılan testte, Efkan Kanar'ın 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





























