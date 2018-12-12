Origami nedir

Origami, Japonca "ori" (katlamak) ve "gami" (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup kâğıt katlama sanatına verilen isim olarak belirtiliyor. İsmi Japonca olsa da Çin kaynaklı bir sanat olduğunu iddia eden kaynaklar da bulunurken, genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak yapılan origami ile dikdörtgen kâğıtlardan hatta kâğıt paralardan yapılan modeller de oldukça fazla görülüyor. Bir başka açıklamaya göre kesme işleminin kullanıldığı türe ise kirigami deniliyor.

ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİK FİGÜRLER

Origami, klasik origami ve parçalı origami olmak üzere iki çeşitten oluşuyor. Klasik origami genellikle tek parça kâğıttan yapılırken, çok fazla olmasa da iki veya üç parçanın kullanıldığı klasik origamiyle çeşitli hayvan veya eşya figürleri de yapılabiliyor. Modüler origami olarak da adlandırılan parçalı origami birbirinin benzeri parçaların birleştirilmesiyle oluşturuluyor ve hayvan veya eşya gibi somut figürlerden çok üç boyutlu geometrik figürlerin yapılmasında kullanılıyor.

SADAKO SASAKİ’NİN TRAJİK HİKAYESİ

Dünyaca ünlü bir sanat olan origaminin turna kuşu türü ise Japon kültüründe önemli bir yere sahip. Japonyalara göre bin adet turna kuşu yapanın uzun ve iyi bir yaşam süreceğine inanılıyor. Turna kuşunun günümüzde popüler olmasının nedeni ise Sadako Sasaki isimli 11 yaşındaki bir kız çocuğu. II. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan nükleer bomba nedeniyle lösemi hastası olmasıydı. Bu küçük kız, iyileşme umuduyla turna kuşu yapmaya başladı. Ancak 664. turnasını bitirdikten sonra hayata veda etti. Onun anısına bombanın atılışının her yıl dönümü 6 Ağustos'ta Japonya ve dünyadan çocuklar, evrensel barış adına turna kuşu yapıp, Sadako'nun Hiroşima'daki anıtına gönderiyorlar.