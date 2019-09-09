Orman Bakanlığı yangına karşı Boeing 747'leri araştırıyor

İzmir'de ağustos ayında çıkan ve 3 gün süren orman yangını, güçlükle söndürülebilmişti. Çıkan yangında; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 500 hektar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre 5 bin hektar alan zarar görmüştü.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI TARTIŞMASI

Yangın esnasında ve sonrasında ise Türk Hava Kurumu'nun kullanılmayan uçaklarıyla başlayan tartışma, uzun süre devam etmişti.

Ensonhaber de ABD'de kullanılan yangın söndürme uçaklarının örneklerini vermişti.

BAKANLIK JUMBO JETLERİ ARAŞTIRIYOR

Kokpit.aero'nun haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Boeing 747 uçağının alınması konusunda çalışma başlattı.

Bakanlık uçağın yangın söndürme için modifiye edilmesi, fiyatı, modifikasyonu ve kullanılması konusunda da rapor hazırlıyor.

Yangın söndürmede kullanılan Boeing 747 VİDEO

TEK UÇAK AMERİKA'DA

Kaliforniya gibi daha düz ve büyük orman arazilerine sahip bölgelerdeki yangınlara müdahale için önce 747 Jumbo Jet’in 100, sonra da 200 modeli modifiye edildi.

Bunu iki yıl önce artık yolcu operasyonu duran ve ağırlıklı kargoda kullanılan 747-400’ler izledi. Halen dünyadaki tek 747-400 uçağı, ABD’de uçuyor. Geçtiğimiz günlerde bu uçak, Bolivya’ya gönderilmişti.





70 BİN LİTRE SU TAŞIYOR

Global SuperTanker uçağının kimyevi madde veya su taşıma kapasitesi 70 bin litre. Uçak suyu veya kimyevi maddeyi ister tek, istenirse spreyleme yaparak geniş bir bir alana bir kaç seferde atabiliyor.

Dört motorlu uçak, 2 bin 400 metrelik pistlerden havalanabiliyor. İndikten sonra 30 dakikada dolum işlemi tamamlanıp tekrar yangın bölgesine hızla gidiyor. Saatteki hızı 850 kilometre olan uçak, alçaktan manuel uçuşla cüssesinden beklenmeyecek kıvraklığa sahip.



