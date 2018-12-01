Orman köylüsüne 2 milyar 140 milyon liralık destek

Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik ORKÖY ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

AMAÇ KÖYLÜYÜ YERİNDE KALKINDIRMAK

Bakanlık olarak orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaç edindiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede içinde bulunduğumuz 2018’in ilk 10 ayında ORKÖY destekleri kapsamında 121.1 milyon TL kredi, 30.3 milyon TL de hibe olmak üzere toplam 151.4 milyon TL destekleme yaptık. Bu destekleri genellikle orman köylülerimizin en çok talepte bulunduğu süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi alanlarında verdik” dedi.

"ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN 459 MİLYON TL"

Bakanlık olarak orman köylüsüne sadece ORKÖY kredi ve hibeleri ile destekte bulunmadıklarını kaydeden Pakdemirli, "Ormanlarımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, silvikültür ve fidan üretimi gibi konularda da orman köylümüze destek olduk. Bu çalışmaları yaparken köylümüze 2018’de toplam 459 milyon TL destekte bulunduk” şeklinde konuştu.

"ORMAN KÖYLÜSÜNÜN EMEKLERİNE KARŞILIK 1 MİLYAR 320 MİLYON LİRA"

"Ormanlarımızda üretilen odunların işçiliğinde de orman köylüsünün emeklerinden faydalanıldı" diyen Pakdemirli, "Köylülerimizin bu emekleri karşılığında kendilerine ve kooperatiflere ödenen bedel 2018 yılı için 1 milyar 320 milyon lirayı buldu” ifadelerini kullandı. Netice itibarıyla orman teşkilatının 179 yıllık geçmişi ve deneyimi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman teşkilatımız, bu yıl ormanlar üzerindeki insan baskısını azaltmak ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek maksadıyla doğrudan ve dolaylı yollardan toplam 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulundu" diyerek sözlerini tamamladı.