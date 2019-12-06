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Muhafaza memurunu öldürdüğü iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Şüphelileri ormanlık alanda yakalayan jandarma ekipleri, sorgulamak için karakola götürdü.

AA | 06.12.2019 - 09:05..
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Dün akşam saatlerinde Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde, jandarma sorumluluk alanında sahil kenarındaki avcı grubunu durdurmak için ikazda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli Yüksel Berk'e ateş edilmişti.

Başından vurulan Berk, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Muhafaza memurunu öldürdüğü iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalı mevkisinde ormanlık alanda olduğu tespit edilen şüphelilerin kaçabileceği alanları denetim altına aldı. Şüphelilerin M.A, İ.T.ve E.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

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