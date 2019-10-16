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Orman yangınları Endonezya'da eğitimi etkiliyor

Endonezya'da Temmuz ayından bu yana süren orman yangınları sebebiyle artan hava kirliliği eğitimi de etkiledi.

AA | 16.10.2019 - 07:47..
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Endonezya'nın Sumatra ve Borneo Adası'ndaki eyaletlerde, Temmuz ayından bu yana süren orman yangınlarının, hava kalitesini düşürdüğü gerekçesiyle, tedbir amaçlı okullar kapatıldı.

Orman yangınları Endonezya'da eğitimi etkiliyor

TEKRAR YAYILAN YANGINLAR HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRDI

Endonezya'nın Riau, Jambi ve Güney Sumatra eyaletlerinde daha önce belli oranda azalan orman yangınlarının tekrar yayılması üzerine hava kirliliği arttı.

Hava kirliliğinin yoğun hissedildiği eyaletlerdeki bazı kentlerde tedbir amaçlı okulların kapatıldığını açıklayan yetkililer, sokağa çıkacaklara maske takmaları uyarısında bulundu.

Orman yangınları Endonezya'da eğitimi etkiliyor

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Temmuzdan bu yana orman yangınlarının devam ettiği ve acil durum ilan edilen Sumatra ve Borneo Adası'ndaki eyaletlerde söndürme çalışmaları için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Orman yangınları Endonezya'da eğitimi etkiliyor

330 BİN HEKTAR ORMAN YANDI

Ayrıca, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu yetkilileri, bu ay içinde başlayacağı tahmin edilen yağışlarla orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınacağını öngördüklerini açıklamıştı. Ülke genelinde ocaktan ağustosa kadar çıkan yangınlarda büyük bölümü Sumatra ve Borneo Adası'nda olmak üzere yaklaşık 330 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bildirilmişti.

 

AŞIRI KURAKLIK VE ANIZ YAKMA

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakmak amacıyla yaktığı ateşler neden olabiliyor.

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