Orman yangınları için 4 bin 996 personel alınacak

Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, belirlenen illerde bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, 24 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecekler.

BÜRO ÇALIŞANLARI İÇİN BAŞVURU

Ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant, büroda çalışmak üzere de sözleşmeli bin 146 personel alınacak. Bu alımlar için de 12 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü böylece toplamda 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.