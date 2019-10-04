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Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek

Bursa'da ormanlık alana zarar veren tırtıllar için biyolojik mücadele başlatıldı.

DHA | 04.10.2019 - 12:02..
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İnegöl'de başlatılan çalışmada, önce tırtılların iç organlarını tahrip eden ''Bacillus'' adlı bir bakteri ormana salınacak, ardından ''predator'' adı verilen avcı böcekler bölgeye bırakılacak.

Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek


KÜTAHYA'DAN BURSA'YA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde geçen yıl ortaya çıkan ve  ormanlara zarar veren tırtıllar, yayılarak Bursa'nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçları istila etti.

Tırtıllar, kısa sürede İnegöl’de 250 hektarlık alana zarar verdi. Uzmanların bölgede yaptığı incelemede, ağaçların yapraklarını yiyerek zarar veren tırtılların, Danimarka'dan Vietnam'a kadar farklı bölgelerde yaygın olan 'Calliteara Pudibunda' türü olduğu belirlendi.

Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek

 

İK AŞAMALI MÜCADELE

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, tırtıllarla mücadele için ilk aşamada 'Bacillus' denilen bir bakteriyi ormanlık alana salacaklarını, bu bakterinin, tırtılların iç organlarını tahrip ederek öldürdüğünü, bir sonraki aşamada ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böcekleri bölgeye bırakacaklarını söyledi.


TIRTILLAR TEHLİKELİ BİR TÜR DEĞİL


Tırtılların tehlikeli bir tür olmadığının altını çizen Yalçın Akın, "Tırtıl, doğada yaşayan bir canlı. Onlar da ekosistemin bir parçası. Tırtılın 4 yaşam evresi var. Sorun, bu canlının bu bölgede aşırı ve hızlı üremesi. Bunun da nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Tırtıl, kayın yaprağı yiyerek besleniyor, kesinlikle ağacı öldürmüyor. Tırtıllar tarafından yenilen yaprakların, bir sene sonra yeniden çıktığını görebiliyoruz.'' dedi.

Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek

 

AVCI BÖCEK

Orman Müdürü Akın, ''İlk planımız, 'Bacillus' dediğimiz bir bakteriyi doğaya salacağız. Kayın yapraklarını kaplayan bu bakteriyi tırtıl yediği zaman, iç organlarını tahrip ediyor ve tırtıl bu şekilde ölüyor. Tırtılın yumurtlama, yani bir sonraki evrede ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predator' denilen avcı böceklerini bölgeye bırakacağız. Bursa’daki laboratuvarımızda, bu böcekleri çoğaltarak önümüzdeki mayıs ayında ormana salacağız.'' diye konuştu.

Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek

 

AVCI BÖCEĞİN ÖZELLİKLERİ

Hayatı boyunca doğada serbest yaşayan bu böcek türü avını yiyerek ya da vücut ısısını emerek öldürüyor. Gelişimini tamamlaması için birden fazla ava ihtiyaç duyan böceğin bazı türleri biyolojik savaşlarda çok önemli rol oynar. Bu türler arasında en önemlileri; Miridae, Pentatomidae, Lygaeidae, Anthocoridae ve Reduviidae.


BİYOLOJİK MÜCADELE NEDİR

Biyolojik mücadelede amaç; hedef canlıyı yok etmek değil, doğadaki doğal düşmanları yardımıyla zarar yoğunluğunu ekonomik zarar düzeyinin altında tutmaktır.

Ormana zarar veren tırtıllarla mücadelede predator böcek


















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