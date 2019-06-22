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Ormanda çuvalın içinde biri ölü 2 köpek bulundu

Antalya'da ağzı bağlanarak bırakılmış çuvalın içinde, biri ölü diğerleri de havasızlıktan ölmek üzere olan 2 köpek bulundu.

İHA | 22.06.2019 - 03:43..
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Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. İçinde bir şeyin hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı.

Ormanda çuvalın içinde biri ölü 2 köpek bulundu

BİRİ ÖLÜ, DİĞERİ ÖLMEK ÜZEREYDİ

O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı.

Ormanda çuvalın içinde biri ölü 2 köpek bulundu

BİTKİN KÖPEĞİ BESLEDİLER

Duyarlı genç havasızlıktan ölmek üzereyken bulduğu köpeğe su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Yetkililere teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sahiplenecek bir hayvan sever arandığı belirtildi.

Ormanda çuvalın içinde biri ölü 2 köpek bulundu

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