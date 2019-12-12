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Ormanda define arayanları jandarma suçüstü yakaladı

İş makinesi ile ormanda tarihi eser arayan 4 kişi, adli makamlara sevk edilecek.

İHA | 12.12.2019 - 09:06..
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Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni tepesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan alana baskın gerçekleştirdi.

Yapılan baskında İ.K , E.K ,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.

Ormanda define arayanları jandarma suçüstü yakaladı

4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı arama çalışmasında kazı yapmakta kullanılan ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Ormanda define arayanları jandarma suçüstü yakaladı

Ormanda define arayanları jandarma suçüstü yakaladı

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