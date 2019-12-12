Ormanda define arayanları jandarma suçüstü yakaladı

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni tepesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan alana baskın gerçekleştirdi.
Yapılan baskında İ.K , E.K ,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.
4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı arama çalışmasında kazı yapmakta kullanılan ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.