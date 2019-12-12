Ormanda define arayanları jandarma suçüstü yakaladı

1 Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor Zuhal Topal'ın format hırsızlığının olmadığını savunması üzerine Acun Ilıcalı 5 maddelik bir açıklama daha yaptı.

2 Adana polisi 52 firariye operasyon düzenledi Şafak vakti düzenlenen 52 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3 Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa defterini kapattı. Yoluna devam etme ihtimali olan tek takımımız Başakşehir ise bu akşam Almanya'da Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek.

4 Bartın'da otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı Kozcağız'da, soğuktan korunmak için taksinin motoruna giren yavru kedi, son anda fark edilerek aracın motorundan çıkarıldı.

5 Falcao: Şampiyonluğun en önemli favorisiyiz Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

6 Sinop'ta trafik lambası dönemi Trafik lambası olmayan tek şehir unvanıyla tanınan Sinop, artık o unvanını kaybetti.