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Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Eskişehir'de kaybolduktan sonra 200 kişilik ekip tarafından aranan 81 yaşındaki adam, evinin 13 kilometre uzağında bulundu.

DHA | 28.09.2019 - 16:29..
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Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana, 3 gün önce çıra toplamaya çıkan Mustafa Köseler, evine geri dönmedi.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD, UMKE ve Büyükayı Arama Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Türk Kızılay'ı ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 200 KİŞİ KATILDI

Ekipler, Köseler'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Mustafa Köseler, bölgede avlanan avcıların ihbarıyla evinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulundu. Köseler, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

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