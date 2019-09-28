Ormanda kaybolan yaşlı adam 3 gün sonra bulundu

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Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge için, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi.