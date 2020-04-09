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Ormanda yaşayan 7 yaşındaki Elka’nın hikayesi: Kurt Yolu

7 yaşındaki Elka’nın ‘Kurt Yolu’ yolculuğu, okurun kendi haritasını çıkarması için yol gösteriyor...

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Ormanda yaşayan 7 yaşındaki Elka’nın hikayesi: Kurt Yolu

Kurt Yolu, aynı zamanda Unbound Publishing’in de yayın yönetmeni olan İngiliz yazar Beth Lewis’in ilk kitabı. 2016’da yazdığı bu kitap, apokaliptik kurgu sevenlerin dikkatinden kaçmayacaktır. Kuzeybatı Pasifik’in vahşi doğasında geçen gerilimi anlatan Kurt Yolu, ormanlığın bataklığa, şehirlerin harabeye dönüşmesinden sonra dünyadan geriye ne kaldıysa onun içinde geçiyor. Ama odağında, bu kalan dünyaya da güvenmeyen ve hayatını ormanda sürdüren 7 yaşındaki Elka var. 7 yaşındaki küçük bir kızın gözünden çıktığımız bu Kurt Yolu yolculuğu, bize kendi haritamızı çıkarmamızın yollarını da açıyor. Dünyanın içinden geçtiği şu zor süreçte, Elka’nın serüveni haritamıza yeni noktalar işaretletecek gibi…

#evdeyimokuyorum

Ormanda yaşayan 7 yaşındaki Elka’nın hikayesi: Kurt Yolu

(Beth Lewis)

KURT YOLU

Fırtına bulutu Elka’yı gelip aldığında o, sadece 7 yaşındaydı. Büyük Aptallık ve Çöküş’ün ardından ormanlar bataklığa, şehirler harabeye dönüşmüştü. İşte geriye ne kaldıysa elinde olanlarla yetinip yolunu çizecekti. Bu kalan dünyaya da güvenmediğinden hayatını ormanda sürdürüyordu. Dünyada geçirdiği 7 yıllık şu kısa zamanda, ormanın ve kendisinin kuralları ile yaşamıştı. Kurallardan ilki, başka bir insanın yoluna güvenmemeyi salık veriyordu. Elka, yolları, kasabaları, insanları işte bundan sevmiyordu. Geriye kalan dünyaya da güvenemezdi. Hem ormanda kimse yalan söylemiyordu. Zaten ormanın kendisi de yalan söylemeyi bilmezdi. Yalan olmayınca hayal kırıklığı, kötülük de doğmuyordu. Ormanda her şey kendine özgü, olduğu gibiydi…

Elka, burada önce avlanmayı öğrendi. Kurtlara ve ayılara yemek olmamak için kaçmayı. Ama sonra bir şeyler kötüye gitmeye başladı. Ormanlar, bataklığa dönüşmüştü ve belli ki bu bildiği iyi şeylerden uzaktı. Artık burası onun için güvenli değildi. Burada kalamazdı. Annesi ve babasını aramaya karar verdi ve onları bulmanın umuduyla kuzeye doğru gitti. Başına ne geldiğini bilmiyordu Elka. Ama bir gün haritalar işe yaramaz hale gelirdi ve insanın, kendi haritasını yapması gerekirdi. Bir plan yapmıştı. Hiçbir şeye olmasa da, planına güveniyordu. Kendi haritasını çizmiş, ilerliyordu. Vahşi yaşam ona pes etmemeyi de öğretmişti. Vahşi yaşam, kaslarında ve kemiklerinde güç tükenene dek devam ederdi. Elka da devam edecekti…

Romanla ilgili bazı yorumları da aktarmalı…

“Daha ilk sayfasından beni içine çeken, dikkate değer bir ilk roman. Bana Cormac McCarthy’nin “Yol”undaki yabani dünyayı hatırlatıyor.”

(Karanlık Ada’nın yazarı Kanadalı Nick Cutter)

“Baş döndürücü... Keyif veren bir üslup ve unutulmaz karakterle bezenmiş dâhiyane bir gerilim hikâyesi…”

(Kül Dağı’ndaki Kütüphane’nin yazarı Scott Hawkins)

“Roman, yedi yaşında Elka’nın, “kıyamet sonrası dünyaya” yolculuğunu anlatıyor…”

(Kafamdaki Hayaletler’in yazarı Paul Tremblay)

Ormanda yaşayan 7 yaşındaki Elka’nın hikayesi: Kurt Yolu

Kurt Yolu

Beth Lewis

Çev.: Özge Onan

İthaki Yay.

S.: 432

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*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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